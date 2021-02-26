26 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor için Fenerbahçe maçı büyük bir fırsat!

Fırtına için F.Bahçe maçı büyük bir fırsat!
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek 'da teknik direktör , dev maçı büyük bir fırsat olarak görüyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör yönetiminde çıktığı 17 karşılaşmada tek mağlubiyeti bulunan 'da, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. devi, pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 51'e yükseltecek ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi durumunda zirve yarışında da daha iddialı konuma gelecek.

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