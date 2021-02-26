Trabzonspor için Fenerbahçe maçı büyük bir fırsat!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, dev maçı büyük bir fırsat olarak görüyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 17 karşılaşmada tek mağlubiyeti bulunan Trabzonspor'da, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Karadeniz devi, pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 51'e yükseltecek ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi durumunda zirve yarışında da daha iddialı konuma gelecek.

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