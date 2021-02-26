26 Şubat 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi corona virüsü açıklaması!

Fırtına'dan Covid-19 açıklaması! Yapılan test sonuçları...
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

'in 27. haftasında sahasında 'yi ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesinde bordo-mavililerden corona virüsü açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, 'yi ağırlayacak.

Mücadele öncesinde Trabzonspor, yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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