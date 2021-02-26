Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda göreve başladığından bu yana Süper Lig'deki en iyi ortalamasını elde etti. Avcı, Fenerbahçe maçından da galip ayrılırsa kariyer rekorunu kıracak. (TS spor haberleri)