15 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Puan durumuna sonra bakın"

Avcı'dan oyuncularına uyarı! Puan durumuna sonra bakın
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

’u yeniden şampiyonluk yarışına sokan ’nın keyfi yerinde. Usta hoca, Gaziantep galibiyeti sonrası oyuncularına “Puan cetveline sonra bakarsınız şimdi bir sonraki maçı düşünün” dedi.

Karadeniz devinde art arda alınan 6 galibiyetin ardından yüzler gülüyor. Teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte coşan Fırtına rotasını zirveye kırdı. Küme düşme hattından aldığı takımı şampiyonluk potasına sokan deneyimli çalıştırıcı da oyuncularıyla çok samimi bir ilişki kurdu. Son olarak 'nda kazanılan Gaziantepspor mücadelesinin ardından onlara takılarak "Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Sizinle gurur duyuyorum. Şimdi bir maç sonrasını düşünün, puan cetveline sonra bakarsınız" dedi.

ÇOK MESAFELER KAPATTINIZ

Abdullah Avcı soyunma odasında mücadelelerinden dolayı öğrencilerini tebrik ederken onlara övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı çalıştırıcı "İyi başlamadığımız bir sezonda büyük takımların toparlanması kolay olmuyor. Hepiniz ilk geldiğim günden itibaren kendinizi adadınız. Gaziantep'e karşı inanılmaz bir oyun sergilediniz. Böyle 5'li dizilen takımlara karşı oynamak zordur. Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta çok güzel ama durmayacağız. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Sizler sürekli kazanarak çok mesafeler kapattınız" diye konuştu. (Fotomaç)
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