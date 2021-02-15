15 Şubat 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
ÇOK MESAFELER KAPATTINIZ
Abdullah Avcı soyunma odasında mücadelelerinden dolayı öğrencilerini tebrik ederken onlara övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı çalıştırıcı "İyi başlamadığımız bir sezonda büyük takımların toparlanması kolay olmuyor. Hepiniz ilk geldiğim günden itibaren kendinizi adadınız. Gaziantep'e karşı inanılmaz bir oyun sergilediniz. Böyle 5'li dizilen takımlara karşı oynamak zordur. Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta çok güzel ama durmayacağız. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Sizler sürekli kazanarak çok mesafeler kapattınız" diye konuştu. (Fotomaç)
Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Puan durumuna sonra bakın"
Trabzonspor’u yeniden şampiyonluk yarışına sokan Abdullah Avcı’nın keyfi yerinde. Usta hoca, Gaziantep galibiyeti sonrası oyuncularına “Puan cetveline sonra bakarsınız şimdi bir sonraki maçı düşünün” dedi.
Karadeniz devinde art arda alınan 6 galibiyetin ardından yüzler gülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte coşan Fırtına rotasını zirveye kırdı. Küme düşme hattından aldığı takımı şampiyonluk potasına sokan deneyimli çalıştırıcı da oyuncularıyla çok samimi bir ilişki kurdu. Son olarak Şenol Güneş Stadı'nda kazanılan Gaziantepspor mücadelesinin ardından onlara takılarak "Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Sizinle gurur duyuyorum. Şimdi bir maç sonrasını düşünün, puan cetveline sonra bakarsınız" dedi.
ÇOK MESAFELER KAPATTINIZ
Abdullah Avcı soyunma odasında mücadelelerinden dolayı öğrencilerini tebrik ederken onlara övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı çalıştırıcı "İyi başlamadığımız bir sezonda büyük takımların toparlanması kolay olmuyor. Hepiniz ilk geldiğim günden itibaren kendinizi adadınız. Gaziantep'e karşı inanılmaz bir oyun sergilediniz. Böyle 5'li dizilen takımlara karşı oynamak zordur. Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta çok güzel ama durmayacağız. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Sizler sürekli kazanarak çok mesafeler kapattınız" diye konuştu. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları