15 Şubat 2021, Pazartesi
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EVLADIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ
Anastasios Bakasetas'ın başarıları Yunan medyasında da yer alıyor. "Evladımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor" başlıklarıyla Bakasetas övülüyor. Yunan basını, onun sayesinde Trabzon ile Yunanistan arasında sıcak bir bağ kurulduğunu da yazıyor. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı! Yunanistan'dan büyük ilgi
Trabzonspor'un 27 yaşındaki yıldızı golleri attıkça Fırtına puanları topluyor. Bakasetas sayesinde Trabzonspor’un Yunanistan’da hayran kitlesi giderek artıyor.
Süper Lig'in flaş yıldızı Anastasios Bakasetas devre arasında Alanyaspor'dan bonservisiyle birlikte Trabzonspor'a transfer olmuştu. Çıktığı 4 maçta 3 defa fileleri sarsan 27 yaşındaki yıldız sayesinde bordo-mavililer müthiş bir yükseliş ve popülarite yakaladı. Bakasetas 4 maçta attığı 3 golle Trabzonspor'un zirve yürüyüşüne büyük katkı verdi. Aynı zamanda bordo-mavili kulübün Yunanistan'daki bilinilirliği de arttı. Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep maçlarında hep ilk golleri atan ve "Çilingir" lakabı alan Bakasetas da bu durumdan çok mutlu. Yunan yıldız Bu güzel günleri yaşamamda beni buraya transfer edenlerin büyük katkısı var. Beni buraya getirenlere ve bu mücadeleye katkı vermemi sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.
EVLADIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ
Anastasios Bakasetas'ın başarıları Yunan medyasında da yer alıyor. "Evladımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor" başlıklarıyla Bakasetas övülüyor. Yunan basını, onun sayesinde Trabzon ile Yunanistan arasında sıcak bir bağ kurulduğunu da yazıyor. (Fotomaç)
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