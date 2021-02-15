15 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı! Yunanistan'dan büyük ilgi

Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı! Yunanistan'dan büyük ilgi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'un 27 yaşındaki yıldızı golleri attıkça Fırtına puanları topluyor. Bakasetas sayesinde Trabzonspor’un ’da hayran kitlesi giderek artıyor.

'in flaş yıldızı devre arasında 'dan bonservisiyle birlikte 'a transfer olmuştu. Çıktığı 4 maçta 3 defa fileleri sarsan 27 yaşındaki yıldız sayesinde bordo-mavililer müthiş bir yükseliş ve popülarite yakaladı. Bakasetas 4 maçta attığı 3 golle Trabzonspor'un zirve yürüyüşüne büyük katkı verdi. Aynı zamanda bordo-mavili kulübün 'daki bilinilirliği de arttı. , ve Gaziantep maçlarında hep ilk golleri atan ve "Çilingir" lakabı alan Bakasetas da bu durumdan çok mutlu. Yunan yıldız Bu güzel günleri yaşamamda beni buraya transfer edenlerin büyük katkısı var. Beni buraya getirenlere ve bu mücadeleye katkı vermemi sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

EVLADIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ

Anastasios Bakasetas'ın başarıları Yunan medyasında da yer alıyor. "Evladımız ile gurur duyuyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor" başlıklarıyla Bakasetas övülüyor. Yunan basını, onun sayesinde Trabzon ile Yunanistan arasında sıcak bir bağ kurulduğunu da yazıyor. (Fotomaç)
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