Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın derbi stratejisi belli oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. Teknik direktör Abdullah Avcı bir yandan takımın üzerinde çok fazla baskı ortamının oluşmamasını isterken; bir yandan da takımı maça motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Avcı ile son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmedi. Geldiği günden bu yana sadece bir kez kaybeden, kırılmadık rekor bırakmayan bordo-mavililerde Avcı'nın motivasyon konuşmasının detayları "Sabır, akılcı oyun ve öz güven" oldu.

BASKILI BİR OYUN ANLAYIŞI

Antrenmanda oyuncularına kısa bir konuşma yapan başarılı hoca, "Bugüne kadar olduğu gibi yine sabırla, akıllıca ve kendimize olan öz güvenimiz ile sahaya çıkacağız. Çok ciddi bir gelişim yakaladık ve gerçekten bu gurur duyulacak bir durum. Her maç nasıl daha iyiye gittiğinizi hayranlıkla izliyorum" dedi. Kurt teknik adam ayrıca teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin Göztepe başta olmak üzere son dönemdeki maçlarını detaylı bir şekilde analiz etti. Rakibin olumlu ve olumsuz yönleri üzerine taktik çalışmalar yapacak olan Avcı'nın, baskılı bir oyun anlayışı ile sahaya çıkması bekleniyor.



GALİP GELİRSE PUANLAR EŞİT

Ligde pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet, bir beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo mavili takım kazanarak 3. sıradaki ezeli rakibi ile puanları eşitlemek istiyor.

ABDULLAH AVCI BULUT'A ÜSTÜN

Derbide teknik direktör Abdullah Avcı, eski yardımcısı Erol Bulut ile rakip olacak. Avcı, şu ana kadar Bulut'a karşı çeşitli takımlarla oynadığı beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik aldı. Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, 2017-18'de Avcı ile yollarını ayırıp Yeni Malatya'nın başına geçmişti.

(Fotomaç)

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