Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir için imza töreni düzenledi. Törende konuşan bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz sadece 3 futbolcu almadık, biz aynı zamanda ahlaklı 3 atlet futbolcu kadromuza kattık" ifadelerini kullandı.