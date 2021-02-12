13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır

Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

'in 25. haftasında cumartesi günü ile karşılaşacak , mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Ağaoğlu imza töreninde konuştu! haberin devamı



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