Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'de 27. haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zirve yolunda iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği zorlu müsabakanın hakem kadrosu açıklandı.
Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak olarak Ali Şansalan görev yapacak.
27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:
26 ŞUBAT CUMA
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)
16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)
27 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)
13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)
16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)
28 ŞUBAT PAZAR
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu).
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