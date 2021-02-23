23 Şubat 2021, Salı
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Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...
Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz yıla damga vuran ve sezon başında toplamda 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, bir türlü beklenen performansı veremedi. Norveçli yıldız Alman ekibiyle çıktığı 24 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. 25 yaşındaki santrforun babasından da flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
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