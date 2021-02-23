23 Şubat 2021, Salı

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Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz yıla damga vuran ve sezon başında toplamda 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, bir türlü beklenen performansı veremedi. Norveçli yıldız Alman ekibiyle çıktığı 24 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. 25 yaşındaki santrforun babasından da flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.02.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 18:29
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Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...

Trabzonspor'da geçirdiği rüya gibi sezonun ardından gittiği RB Leipzig'de bir türlü istediği formu yakalayamayan Alexander Sörloth'un, yeni takımındaki durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor.

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Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...

HAALAND İLE KARŞILAŞTIRILDI

Süper Lig'de gol kralı olmasının ardından Almanya'da vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Erling Haaland ile bile kıyaslanan 25 yaşındaki santrfor soluğu Leipzig ekibinde almış, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi yarı finalistine giderek sezonun en flaş transferlerinden birine imza atmıştı.

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Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...

TRABZONSPOR VE CRYSTAL PALACE...

Bir kısmı Crystal Palace diğer kısmı Trabzonspor'a pay edilen 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gidişi büyük gürültü koparan Norveçli forvetin transferinde aradan geçen sürede dağ fare doğurdu.

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Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...

24 MAÇTA SADECE 2 GOL

RB Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Alexander Sörloth sadece 2 gol atabildi. 1.94'lük dev santrfor şu ana kadar bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.

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Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...

8 KEZ ŞANS GELDİ

Sekiz kez ilk 11'de görev alan Sörloth, son haftalarda ise iyice az şans bulmaya başladı. Bundesliga'daki son iki karşılaşmadaki Augsburg maçında 85'te, Hertha Berlin karşısında 83'te oyuna dahil oldu.

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