22 Şubat 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'a Serkan Asan ve Arda Akbulut'tan müjdeli haber!
Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalanmış ve bu oyuncular Başakşehir mücadelesinde forma giyememişti. Bordo-mavililerde Serkan Asan ve Arka Akbulut'un Covid-19 testleri negatif çıktı ve takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bu mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.
Bordo-mavililerde 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalanması nedeniyle bu maçta forma giyememişti.
Fırtına'da Covid-19'a yakalanan oyuncular arasında bulunan Serkan Asan ve Arda Akbulut'a yapılan son testlerin sonucu negatif çıktı ve bu 2 isim takımla çalışmalara başladı.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Trondsen dışında tüm oyuncuların Fenerbahçe maçına hazır hale getirilmesi planlanıyor.
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