22 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Serkan Asan ve Arda Akbulut'tan müjdeli haber!

Trabzonspor'a 2 müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladılar
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

'da geçtiğimiz hafta 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalanmış ve bu oyuncular mücadelesinde forma giyememişti. Bordo-mavililerde Serkan Asan ve Arka Akbulut'un Covid-19 testleri negatif çıktı ve takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol ile karşılaşan , bu mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

Bordo-mavililerde 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalanması nedeniyle bu maçta forma giyememişti.

Fırtına'da Covid-19'a yakalanan oyuncular arasında bulunan Serkan Asan ve Arda Akbulut'a yapılan son testlerin sonucu negatif çıktı ve bu 2 isim takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Trondsen dışında tüm oyuncuların Fenerbahçe maçına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Trabzonspor'a 2 sevindirici haber!

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