23 Şubat 2021, Salı

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:Trabzonspor'un başarısı tesadüf değil

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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü Başkanı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor’un bu noktaya gelmesi tesadüflerle falan açıklanamaz. Hoca gibi hepimiz maç maç bakıyoruz. Puan farkını falan hiç dikkate almıyoruz” dedi. (TS spor haberleri)

Kulubü Başkanı , Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

" geldikten sonra takımda dikkat çekici farklılar meydana geldi. İnsanlar hep teknik, taktik veya sonuç kısmına bakıyor ama bana kalırsa en önemli şey, hoca takımı mental olarak toparladı. Geçen sene şampiyonluğu kaybetmiş, lige de kötü başlamış ve travma yaşayan, özgüvenini kaybetmeye yüz tutmuş bir oyuncu topluluğunu kısa sürede zihinsel olarak toparladı Abdullah hoca. Maç kazanabileceklerini, bunu alışkanlık haline getirebileceklerini gösterdi. Açıkçası Trabzonspor, akordu bozuk gitar gibiydi. Telleri değiştirmeden aynı oyuncu topluluğuyla güzel bir akord yaptı. Tecrübesini, bilgisini, birikimini üzerine koyarak aynı oyuncu kadrosuyla takımı devre arasına kadar çok iyi noktaya getirdi hocamız. Hatta bu kadroyla 'yı kazandı. Devamında da , ve gibi transferler katıldı. Hemen de katkı verdiler. Kilit nokta şu; özgüven aşılamak ve inandırmak. Bu hiç kolay değil. Ben bile 5-6 hafta öncesine kadar tek farkla öndeyken gol yeme stresi yaşıyordum. Eskiden kalan bir hastalık biliyorsun son dakika golleri. Hoca onu ortadan kaldırdı. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu noktaya gelmesi tesadüflerle falan açıklanamaz. Hoca gibi hepimiz maç maç bakıyoruz. Puan farkını falan hiç dikkate almıyoruz"
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