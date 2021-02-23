23 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar le de yakaladıkları uyumla rakipleri karşısına adeta duvar ördü. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz temsilcisi, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
421 dakikadır gol yemiyor
Trabzonspor, Süper Lig'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında gördü. 421 dakikadır kalesini gole kapatan Karadeniz ekibinin, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 4 müsabakada ağları sarsılmadı. Trabzonspor, sırasıyla Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Medipol Başakşehir'i de 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.
Teknik diektörlük koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Abdullah Avcı ile birlikte bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi.
Çok atıyor az yiyor
Trabzonspor, ligin ilk 8 haftalık bölümünde az atıp, çok gol yiyordu. O dönem rakip filelere 10 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor, oynadığı 17 lig maçında 9 gol yiyip 22 gol attı.
Çok yiyen, az atan takımdan çok atan, az yiyen takıma dönen bordo-mavililerin savunması ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
10 maçta kalesini gole kapattı
Trabzonspor, bu sezon 10 maçta kalesini gole kapattı. Sezonun ikinci haftasında Denizlispor deplasmanında golsüz berabere biten karşılaşmada gol yemeyen bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'yla da 17 maçın 9'unda kelesine duvar ördü.
Fırtına kaleye duvar ördü! İşte o istatistik
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da savunma performansı göz dolduruyor. Fırtına son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kalesinde gol gördü. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un savunmadaki etkili performansı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar le de yakaladıkları uyumla rakipleri karşısına adeta duvar ördü. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz temsilcisi, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
421 dakikadır gol yemiyor
Trabzonspor, Süper Lig'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında gördü. 421 dakikadır kalesini gole kapatan Karadeniz ekibinin, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 4 müsabakada ağları sarsılmadı. Trabzonspor, sırasıyla Denizlispor'u 1-0, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı ve Medipol Başakşehir'i de 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.
Teknik diektörlük koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Abdullah Avcı ile birlikte bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi.
Çok atıyor az yiyor
Trabzonspor, ligin ilk 8 haftalık bölümünde az atıp, çok gol yiyordu. O dönem rakip filelere 10 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor, oynadığı 17 lig maçında 9 gol yiyip 22 gol attı.
Çok yiyen, az atan takımdan çok atan, az yiyen takıma dönen bordo-mavililerin savunması ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
10 maçta kalesini gole kapattı
Trabzonspor, bu sezon 10 maçta kalesini gole kapattı. Sezonun ikinci haftasında Denizlispor deplasmanında golsüz berabere biten karşılaşmada gol yemeyen bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'yla da 17 maçın 9'unda kelesine duvar ördü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama