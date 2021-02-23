23 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Fırtına kaleye duvar ördü! İşte o istatistik

Fırtına kaleye duvar ördü! İşte o istatistik
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'da savunma performansı göz dolduruyor. Fırtına son olarak 'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kalesinde gol gördü. ( haberleri)

'in 27. haftasında 'yi konuk edecek olan 'un savunmadaki etkili performansı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Teknik Direktör 'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, ve de yakaladıkları uyumla rakipleri karşısına adeta duvar ördü. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören temsilcisi, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

421 dakikadır gol yemiyor
Trabzonspor, Süper Lig'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında gördü. 421 dakikadır kalesini gole kapatan Karadeniz ekibinin, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 4 müsabakada ağları sarsılmadı. Trabzonspor, sırasıyla 'u 1-0, 'u 2-0, 'yı ve 'i de 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Teknik diektörlük koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Abdullah Avcı ile birlikte bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi.


Çok atıyor az yiyor

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftalık bölümünde az atıp, çok gol yiyordu. O dönem rakip filelere 10 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor, oynadığı 17 lig maçında 9 gol yiyip 22 gol attı.

Çok yiyen, az atan takımdan çok atan, az yiyen takıma dönen bordo-mavililerin savunması ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.


10 maçta kalesini gole kapattı

Trabzonspor, bu sezon 10 maçta kalesini gole kapattı. Sezonun ikinci haftasında Denizlispor deplasmanında golsüz berabere biten karşılaşmada gol yemeyen bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'yla da 17 maçın 9'unda kelesine duvar ördü.
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