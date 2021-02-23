23 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Fenerbahçe maçı için Trabzonspor'dan prim desteği!

Fırtına'da prim sürprizi! F.Bahçe...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 27. haftasında ile karşılaşacak 'da, bazı iş adamları bordo-mavililere prim desteğinde bulunacaklar. ( haberleri)

Bazı Trabzonsporlu iş adamları takımın derbisi öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti. Yönetimin iç saha büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen işadamları, ödemeyi de yapmak istiyor. yönetiminin bugün bu talebi masaya yatıracağı ifade edildi. Bu arada yönetim derbi sonrası oyunculara şubat ayına ait tüm ödemeleri yapacak. (Fotomaç)
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:Trabzonspor'un başarısı tesadüf değil

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına kaleye duvar ördü! İşte o istatistik Fırtına kaleye duvar ördü! İşte o istatistik
Ağaoğlu'dan Avcı yorumu! Tesadüf değil Ağaoğlu'dan Avcı yorumu! "Tesadüf değil"
Fırtına Avcı'yla rekorlara doymuyor! Fırtına Avcı'yla rekorlara doymuyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör