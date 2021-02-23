23 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe maçı için Trabzonspor'dan prim desteği!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da, bazı iş adamları bordo-mavililere prim desteğinde bulunacaklar. (TS spor haberleri)
Bazı Trabzonsporlu iş adamları takımın Fenerbahçe derbisi öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti. Yönetimin iç saha büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen işadamları, ödemeyi de yapmak istiyor. Trabzonspor yönetiminin bugün bu talebi masaya yatıracağı ifade edildi. Bu arada yönetim derbi sonrası oyunculara şubat ayına ait tüm ödemeleri yapacak. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama