10 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Marlon Abdullah Avcı ile parlıyor!

Marlon Avcı ile parlıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

'un sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı sol bek 'un, 'nın gelişi ile yükselen performansı bordo-mavili taraftarlardan alkış aldı.

Sezon başı ekibi 'den satın alma opsiyonlu kiralanan sol bek , performansıyla alkış topluyor. göreve geldikten sonra bordo-mavili takımın değişmez ismi olan 23 yaşındaki savunmacı son 15 maçın tamamında görev aldı. Her hafta yükselen bir grafiği bulunan 1.78 boyundaki futbolcu, maçının da iyileri arasındaydı. Abdullah Avcı ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen sambacı, "Avcı, istediklerini her gün söylüyor, güven aşılıyor. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum" diyor. (Fotomaç)
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