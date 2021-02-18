Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fırtına'nın, kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS spor haberi)

Trabzonspor Süper Lig'in 26. hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kağan, Hakan, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, K. Ahmet, F.Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe

KADRODA 11 EKSİK!

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da kadroya dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Trondsen.

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