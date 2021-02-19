Trabzonspor'un 61 bin TL'den satışa çıkardığı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imzasını taşıdığı lisanslı kasket iş insanı Seyfettin Selim'e teslim edildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imzaladığı ve geçen hafta TS CLUB internet sitesinde 61 bin liradan bir adet olarak satışa çıkarılan kasketi, iş insanı Seyfettin Selim'in aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Avcı'nın kasketi Selim'e teslim ettiği ifade edildi.

İmzalı kasketi satın alan Selim'in büyük bir gurur yaşadığı aktarıldı.

Ağaoğlu ve Avcı'nın da kulübe katkılarından dolayı Selim'e teşekkür ettiği kaydedildi.

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