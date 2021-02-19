19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un imzalı kasketi Seyfettin Selim'e teslim edildi

İmzalı kasket sahibine teslim edildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'un 61 bin TL'den satışa çıkardığı, teknik direktör 'nın imzasını taşıdığı lisanslı kasket iş insanı 'e teslim edildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör 'nın imzaladığı ve geçen hafta TS CLUB internet sitesinde 61 bin liradan bir adet olarak satışa çıkarılan kasketi, iş insanı 'in aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Avcı'nın kasketi Selim'e teslim ettiği ifade edildi.

İmzalı kasketi satın alan Selim'in büyük bir gurur yaşadığı aktarıldı.

Ağaoğlu ve Avcı'nın da kulübe katkılarından dolayı Selim'e teşekkür ettiği kaydedildi.

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