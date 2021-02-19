Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. Özgür Yankaya mücadelede VAR hakemi olarak görev alacak.

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadeleyi yönetecek VAR hakemi belli oldu. Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. Halil Umut Meler'in orta hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Direnç Tosunluoğlu ile dördüncü hakem olarak görev alacak. Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi olarak da Özgür Yankaya açıklanırken AVAR hakemleri ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oldular.

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