19 Şubat 2021, Cuma

SÜPER LİG

Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu!

VAR'da Özgür Yankaya!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında oynanacak olan - mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. mücadelede VAR hakemi olarak görev alacak.

'de 26. haftanın açılış maçında , Fatih Terim Stadyumu'nda 'u ağırlayacak. Mücadeleyi yönetecek VAR hakemi belli oldu. Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR hakemi oldu. Halil Umut Meler'in orta hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Direnç Tosunluoğlu ile dördüncü hakem olarak görev alacak. Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi olarak da Özgür Yankaya açıklanırken AVAR hakemleri ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oldular.

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