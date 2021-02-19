19 Şubat 2021, Cuma
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BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssouf, Azubuike, Berkay, Deniz, Fernandes, Crivelli
Trabzonspor: Kaan, Kamil, Edgar, Hugo, Faruk Can, Berat, Flavio, Bakasetas, Afobe, Ekuban, Djaniny
Eksik Trabzonspor zorlu virajda! İşte Başakşehir maçı 11'i
11 eksiği bulunan Trabzonspor galibiyet serisini 7’ye, yenilmeme serisini 10’a çıkarıp 17 yılın en başarılı dönemini yakalayacak, Abdullah Avcı ile şahlanışını sürdürüp zirveden kopmayacak. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de 9 haftadır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, bugün deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Cezalı, sakat ve koronavirüs nedeniyle 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Karadeniz devi, eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz devi ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Başarılı hoca, 96 günlük görev süresinde çıktığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.44 maç başı puan ortalaması elde etti.
2010-2011'İ YAKALADIBaşarılı hoca, 2010-11'den sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı Avcı'nın gelmesi ile istatistikleri alt üst eden Karadeniz devi, Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Süper Lig'de 6 karşılaşmalık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bugün de 3 puan alması halinde seriyi 7'ye yükseltecek. Son olarak 2003-04'te 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fırtına, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak. Avcı, futbolcularına, "Evet eksiğimiz çok. Ancak çok iyi bir yola germiş durumdayız ve biz her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Çünkü biz Trabzon'uz" dedi. (Fotomaç)
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssouf, Azubuike, Berkay, Deniz, Fernandes, Crivelli
Trabzonspor: Kaan, Kamil, Edgar, Hugo, Faruk Can, Berat, Flavio, Bakasetas, Afobe, Ekuban, Djaniny
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