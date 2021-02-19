19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Eksik Trabzonspor zorlu virajda! İşte Başakşehir maçı 11'i

Eksik Fırtına zorlu virajda! İşte Başakşehir maçı 11'i
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

11 eksiği bulunan galibiyet serisini 7’ye, yenilmeme serisini 10’a çıkarıp 17 yılın en başarılı dönemini yakalayacak, ile şahlanışını sürdürüp zirveden kopmayacak. (TS spor haberleri)

'de 9 haftadır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, bugün deplasmanda 'e konuk olacak. Cezalı, sakat ve koronavirüs nedeniyle 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Karadeniz devi, eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz devi ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Başarılı hoca, 96 günlük görev süresinde çıktığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.44 maç başı puan ortalaması elde etti.
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2010-2011'İ YAKALADI

Başarılı hoca, 2010-11'den sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı Avcı'nın gelmesi ile istatistikleri alt üst eden Karadeniz devi, Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Süper Lig'de 6 karşılaşmalık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bugün de 3 puan alması halinde seriyi 7'ye yükseltecek. Son olarak 2003-04'te 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fırtına, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak. Avcı, futbolcularına, "Evet eksiğimiz çok. Ancak çok iyi bir yola germiş durumdayız ve biz her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Çünkü biz Trabzon'uz" dedi. (Fotomaç)

BAŞAKŞEHİR- MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssouf, Azubuike, Berkay, Deniz, Fernandes, Crivelli

Trabzonspor: Kaan, Kamil, Edgar, Hugo, Faruk Can, Berat, Flavio, Bakasetas, Afobe, Ekuban, Djaniny
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