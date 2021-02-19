19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ekuban'dan patlama bekleniyor!

Ekuban'dan patlama bekleniyor!
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'un en önemli kozlarından biri olan Ekuban'ın maçında patlama yapması bekelniyor. Ganalı futbolcu son 4 karşılaşmada skor üretemedi. (Son dakika haberleri)

Ganalı oyuncu Ekuban, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçından sonra çıktığı , , ve sınavlarında ağları havalandıramamıştı. Avcı, 'nin yokluğunda Ekuban'ın patlama yapacağına inanıyor. (Fotomaç)
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