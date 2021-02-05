05 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı ile kendini buldu

Fırtına Avcı ile kendini buldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

Sezona kötü bir başlangıç yapan , 'nın takımın başına getirilmesinin ardından uçuşa geçti. 17. sıradan 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, gözünü zirveye dikti.

'in 23. haftasında sahasında 'u, yeni transferi 'ın attığı golle 1-0 mağlup eden , zirveye doğru yükselişini sürdürdü. Sezona yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşayarak başlayan ekibi ilk 8. haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer aldı. Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte tarihi bir çıkışa imza atan Trabzonspor, küme hattından zirveye doğru emin adımlarla ilerleyerek 23. hafta sonunda 39 puanla 4. sırada yer aldı. Lig lideri ile arasındaki puan farkını 9'a, ve ile 6'ya indirdi.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile kendini buldu

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan , 75 günlük maç trafiğinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza attı. Söz konusu sürede 'yı müzesine getiren Karadeniz ekibi Süper Lig'de ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puan toplamayı başardı. Maç başına 2.25 puan ortalaması elde eden Abdullah Avcı, bu sonuçlarla bordo-mavili takımı ligin zirvesine doğru bir yolculuğa çıkardı.

Küme hattından zirveye doğru

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, 4 Şubat'taki Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte geçen 75 günlük sürede puanını 39'a yükseltti. Süper Lig'in 8. haftasında 17. sırada yer alan Trabzonspor, 23. hafta sonunda 13 basamak yükselerek 4.'lüğe yükseldi.

Trabzonspor Avcı sonrası en çok puan toplayan ikinci takım oldu

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 14 lig karşılaşmasında tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, Avcı'nın göreve başladığı 9. haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı. İlk 8 haftalık bölümde lider Fenerbahçe'nin 17, Galatasaray'ın 16 ve Beşiktaş'ın 10 puanı bulunuyordu. Trabzonspor ise 6 puanda kalmıştı. Avcı, 22 Kasım Pazar günü bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk resmi maç olan maçıyla birlikte geçen söz konusu süreçte 33 puan toplarken, Beşiktaş 35, Fenerbahçe 31 ve Galatasaray 29 puan topladı.

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