Trabzonspor'da Berat Özdemir performansıyla parmak ısırttı!

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Berat Özdemir, performansıyla parmak ısırtıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Denizlispor maçında kariyerinin maçını oynadı.

Yeni transfer Berat Özdemir, büyük beğeni topluyor. Takımın orta sahadaki yükünün önemli bir bölümünü çeken 22 yaşındaki yıldız, Denizlispor maçında kariyerinde topla en fazla buluştuğu (117), isabetli pas verdiği (89) ve ikili mücadele kazandığı (15) Süper Lig maçını oynadı. Genç futbolcu hem Trabzonspor'un yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olurken hem de Avrupa Şampiyonası öncesi milli takıma göz kırpmaya başladı. Berat ayrıca Denizlispor maçında en fazla hava topu kazanan, en çok top kapan ve en fazla isabetli pas yapan ikinci oyuncu olmayı başardı.

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