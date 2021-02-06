06 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Berat Özdemir performansıyla parmak ısırttı!

Berat Özdemir parmak ısırttı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Berat Özdemir, performansıyla parmak ısırtıyor. 22 yaşındaki oyuncu, maçında kariyerinin maçını oynadı.

Yeni transfer Berat Özdemir, büyük beğeni topluyor. Takımın orta sahadaki yükünün önemli bir bölümünü çeken 22 yaşındaki yıldız, maçında kariyerinde topla en fazla buluştuğu (117), isabetli pas verdiği (89) ve ikili mücadele kazandığı (15) Süper Lig maçını oynadı. Genç futbolcu hem 'un yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olurken hem de öncesi milli takıma göz kırpmaya başladı. Berat ayrıca Denizlispor maçında en fazla hava topu kazanan, en çok top kapan ve en fazla isabetli pas yapan ikinci oyuncu olmayı başardı.

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