Trabzonspor'da Berat Özdemir performansıyla parmak ısırttı!
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Berat Özdemir, performansıyla parmak ısırtıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Denizlispor maçında kariyerinin maçını oynadı.
Yeni transfer Berat Özdemir, büyük beğeni topluyor. Takımın orta sahadaki yükünün önemli bir bölümünü çeken 22 yaşındaki yıldız, Denizlispor maçında kariyerinde topla en fazla buluştuğu (117), isabetli pas verdiği (89) ve ikili mücadele kazandığı (15) Süper Lig maçını oynadı. Genç futbolcu hem Trabzonspor'un yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olurken hem de Avrupa Şampiyonası öncesi milli takıma göz kırpmaya başladı. Berat ayrıca Denizlispor maçında en fazla hava topu kazanan, en çok top kapan ve en fazla isabetli pas yapan ikinci oyuncu olmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları