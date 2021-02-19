19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da vaka sayısı 10 oldu!

Başakşehir maçı öncesi Fırtına'da 1 vaka daha!
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında ile karşılaşacak 'da bir personelin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bordo-mavililerde 3'ü personel, 7'si futbolcu toplam vaka sayısı 10'a yükseldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'da, bu akşam oynanacak Medipol maçı öncesi A takımda görevli bir personelin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Covid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.

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