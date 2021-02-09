09 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan flaş itiraf! "Hüseyin Türkmen..."

Avcı'dan flaş itiraf! Hüseyin Türkmen...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

Teknik Direktörü , maçında 'e görev verdi. Avcı, bu tercihinin zemin için olduğunu ifade etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'da Teknik Direktör , deplasmanında tek oyuncu değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı sağ bekte 'nin yerine 'i tercih etti. Avcı seçimini "Hem zemin hem taktik açıdan Hüseyin daha uygundu. Kenar ortaları için onu oynattım" sözleriyle açıkladı. (Fotomaç)
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