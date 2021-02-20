20 Şubat 2021, Cumartesi
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RAFAEL'İ KIZARTTI
Yusuf Sarı'nın Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de attığı son 3 gol de deplasman maçlarında geldi. Sarı'nın 87'nci dakikadaki bir şutunu da Başakşehirli Youssouf kaleye girmek üzereyken son anda uzaklaştırdı. Genç oyuncunun uzatmalarda yine sağ kanattan yaptığı driplingde kendisini faulle durduran Başakşehirli Rafael 2. sarıyı görüp kırmızı kartla atıldı. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Yusuf Sarı rüzgarı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da sağ kanattan 75 metrelik müthiş bir dripling yapan 22 yaşındaki Yusuf Sarı, rakiplerini bir bir geçip Mert’in solundan topu ağlara yolladı, taklayı attı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da geceye damgasını vuran isim Yusuf Sarı oldu. 79'uncu dakikada Yunus Mallı'nın yerine oyuna giren bordo- mavili oyuncu, bir dakika sonra attığı sahalarda ender görülen slalom golle şapka çıkarttırdı. Kendi yarı alanında topla buluşan 22 yaşındaki futbolcu, sağdan rakiplerini bir bir geçerek Başakşehir ceza sahasına girdi ve yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından filelere gönderdi. Yaklaşık 75 metre topu süren Sarı bu sezon attığı ilk golüyle, Fırtına'ya altın gibi 3 puan kazandırdı.
RAFAEL'İ KIZARTTI
Yusuf Sarı'nın Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de attığı son 3 gol de deplasman maçlarında geldi. Sarı'nın 87'nci dakikadaki bir şutunu da Başakşehirli Youssouf kaleye girmek üzereyken son anda uzaklaştırdı. Genç oyuncunun uzatmalarda yine sağ kanattan yaptığı driplingde kendisini faulle durduran Başakşehirli Rafael 2. sarıyı görüp kırmızı kartla atıldı. (Fotomaç)
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