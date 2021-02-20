20 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Sarı rüzgarı!

Trabzonspor'da Yusuf Sarı rüzgarı!
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'da sağ kanattan 75 metrelik müthiş bir dripling yapan 22 yaşındaki , rakiplerini bir bir geçip Mert’in solundan topu ağlara yolladı, taklayı attı. (TS spor haberleri)

'da geceye damgasını vuran isim oldu. 79'uncu dakikada Yunus Mallı'nın yerine oyuna giren bordo- mavili oyuncu, bir dakika sonra attığı sahalarda ender görülen slalom golle şapka çıkarttırdı. Kendi yarı alanında topla buluşan 22 yaşındaki futbolcu, sağdan rakiplerini bir bir geçerek ceza sahasına girdi ve yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı 'un yanından filelere gönderdi. Yaklaşık 75 metre topu süren Sarı bu sezon attığı ilk golüyle, Fırtına'ya altın gibi 3 puan kazandırdı.

RAFAEL'İ KIZARTTI

Yusuf Sarı'nın Trabzonspor formasıyla 'de attığı son 3 gol de deplasman maçlarında geldi. Sarı'nın 87'nci dakikadaki bir şutunu da Başakşehirli Youssouf kaleye girmek üzereyken son anda uzaklaştırdı. Genç oyuncunun uzatmalarda yine sağ kanattan yaptığı driplingde kendisini faulle durduran Başakşehirli 2. sarıyı görüp kırmızı kartla atıldı. (Fotomaç)
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