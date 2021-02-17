Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve takıma geldiği günden bu yana performansıyla parmak ısırtan Bakasetas için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yunan gazzetta.gr’ye konuştu. Ağaoğlu Bakasetas için "Yaptığımız mücadelenin karşılığını veriyor" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas'ın transferiyle ilgili Yunan basınından gazzetta.gr'ye açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, bu transfer için ciddi uğraş verdiklerini dile getirerek, "Bakasetas sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda kusursuz bir profesyonel ve ahlaki değerleri olan çok iyi bir karakter. Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Müzakereler zordu ama sonunda fotoğrafta da görebileceğiniz gibi sabah 04.30'da şafakta Trabzon'a dönmek için onu uçağa bindirmeyi başardım" dedi. 27 yaşındaki 10 numaradan çok memnun olduklarını vurgulayan Başkan Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bakasetas'ta bir kazan kazan durumu var. Onu satın alma konusundaki ısrarımız için bizi haklı çıkarıyor. Yeteneklerini göstermek için doğru takıma geldi. Çok para harcadık ama buna değer bir dava."

FARKI KAPATABİLİRİZ

Başkan Ağaoğlu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Her maç aynı tempoda oynamalıyız. Önümüzdeki takımlarla aradaki farkı kapatabiliriz ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Ancak finalde ne olacak şu anda bir şey söylemek çok zor."

EN İYİ TRANSFER

Yunan basını, Bakasetas ile Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in devre arasının en önemli transferleri olduğunu belirtiyor. Haberde her iki oyucunun da takımlarını sırtlayan isimler olduğu vurgulandı. Ayrıca Trabzonspor'un artık zirve yarışına ortak olduğu ve aldığı sonuçlarla bu iddiasını son haftaya kadar sürdüreceğini gösterdiği de vurgulandı.

-Denizli ve Yeni Malatya'nın ardından zorlu Gaziantep FK karşılaşmasında da kilidi açan Bakasetas, üst üste çıktığı 3 maçta gol attı.

-Attığı üç golle yarım sezonluk maaşından (600 bin euro) fazla para kazandıran Bakasetas, Trabzon'un kasasına 10 milyon TL soktu.

(Fotomaç)

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