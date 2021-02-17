Derbi tehlikesi!
TFF'nin kurallarına göre kovide yakalanan bir futbolcu 10 gün karantinada kalıyor ve 11. günkü testi nefatife dönerse sahaya çıkabiliyor. Fırtına ise 28 Şubat tarihinde zorlu derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak. İşte detaylar...
Trabzonspor, Fenerbahçe ile 28 Şubat tarihinde karşılaşacak. Yani şu an testi pozitif çıkan 6 Trabzonsporlu futbolcu, testlerinin negatif çıkması halinde derbide forma giyebilecek. Fakat testlerinin yeniden pozitif çıkması halinde Fenerbahçe maçında oynamayacaklar. Virüsün diğer futbolculara da yayılması ve vakaların artması halinde Fırtına, Fenerbahçe derbi öncesi sıkıntılı bir durum yaşayabilir.
İŞTE 10 EKSİK
Nwakaeme
Uğurcan Çakır
Arda Akbulut
Erce Kardeşler
Serkan Asan
Hosseini
Baker
A. Ömür
A. Parmak
Trondsen
RÖVANŞLARI ALACAK
İlk 4 haftada 5 puanla 12. sırada yer alan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 4 haftasında ise 12 puan topladı. 2021'de hiç yenilmeyen Trabzon önündeki ilk üç maçta ilk yarıda 2-0 yenildiği Başakşehir ile deplasmanda, 3-1 yenildiği F.Bahçe ile sahasında ve 3-1 öne geçip 4-3 kaybettiği Kasımpaşa ile de İstanbul'da karşılaşacak. Hedef 3'te 3 yapmak.
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