17 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Derbi tehlikesi!

Derbi tehlikesi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

TFF'nin kurallarına göre kovide yakalanan bir futbolcu 10 gün karantinada kalıyor ve 11. günkü testi nefatife dönerse sahaya çıkabiliyor. Fırtına ise 28 Şubat tarihinde zorlu derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak. İşte detaylar...

, Fenerbahçe ile 28 Şubat tarihinde karşılaşacak. Yani şu an testi pozitif çıkan 6 Trabzonsporlu futbolcu, testlerinin negatif çıkması halinde derbide forma giyebilecek. Fakat testlerinin yeniden pozitif çıkması halinde Fenerbahçe maçında oynamayacaklar. Virüsün diğer futbolculara da yayılması ve vakaların artması halinde Fırtına, Fenerbahçe derbi öncesi sıkıntılı bir durum yaşayabilir.

İŞTE 10 EKSİK

Nwakaeme

Uğurcan Çakır

Arda Akbulut

Erce Kardeşler

Serkan Asan

Hosseini

Baker

A. Ömür

A. Parmak

Trondsen

RÖVANŞLARI ALACAK
İlk 4 haftada 5 puanla 12. sırada yer alan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 4 haftasında ise 12 puan topladı. 2021'de hiç yenilmeyen önündeki ilk üç maçta ilk yarıda 2-0 yenildiği ile deplasmanda, 3-1 yenildiği F.Bahçe ile sahasında ve 3-1 öne geçip 4-3 kaybettiği Kasımpaşa ile de İstanbul'da karşılaşacak. Hedef 3'te 3 yapmak.

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