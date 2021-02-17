17 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hedef 10’da 10 yapmak

Hedef 10’da 10 yapmak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

yönetiminde tarihi bir çıkışa imza atan , karşısında bu sezonki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

10 Kasım 2020'de takımın başına geçen ve 22 Kasım'da ilk resmi maçına çıkan Avcı yönetiminde Karadeniz devi ligde 16 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17'nci sıradan 4'üncü sıraya çıktı. Bordo-mavililer en son yenilgisini 26 Aralık 2020'de Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olduğu maçta almıştı. Ardından çıktığı 9 maçta bileği bükülmedi.

EN İYİ İKİNCİ OLACAK
Fırtına, Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, ile birlikte girdiği yükseliş döneminde ise istatistiklerini lehine çevirmeyi başardı. Bordo-mavililer, karşısında kaybetmemesi halinde Gaziantep FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım olacak. Gaziantep (15). F.Bahçe, ve Alanya (9) maç G.Saray ise bu sezon 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

ONUR'DAN DESTEK
Karadeniz devinin eski kalecisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cuma günü Başakşehir maçında kaleye geçecek olan Kağan Moradaoğlu'na destek verdi. Onur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Her şey hayalle başlar, hayalini yaşa, güvenimiz tam kardeşim. Senin başarılı olacağını çok iyi biliyorum" ifadesini kullandı.

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