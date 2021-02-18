18 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Yunus Mallı'nın gözü Abdullah Avcı'da

Yunus Mallı'nın gözü Avcı'da
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'un devre arasında takıma dahil ettiği bu hafta Nwakaeme'nin yokluğunda formaya en yakın isim olarak öne çıkıyor. (Ts spor haberleri)

Ara dönemde 'tan alınan , kırmızı kart cezalısı Nwakaeme'nin yokluğunda teknik direktör 'dan forma bekliyor. Geldiği günden bu yana sonradan oyuna giren 28 yaşındaki hücumcu, yarınki maçına ilk 11'de başlamaya hazır. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Yunus Mallı ile özel bir görüşme yaparak oyuncusunun hazır olmasını istediği öğrenildi. (Fotomaç)
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