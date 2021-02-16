Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 6 oldu

Trabzonspor'da iki futbolcuda daha corona virüsü tespit edildi. Bordo-mavililerde böylelikle Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi. Fırtına, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Trabzonspor, 2 futbolcusunun ve bir A takım personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bordo-mavililer takımda corona virüse yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır."

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