03 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Djaniny'e 'şartlı' onay! Transfer son anda...

Fırtına'dan Djaniny'e 'şartlı' onay! Transfer son anda...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Devre arası transfer döneminde 'a Djaniny için 9 milyon euro'luk bir teklif geldi. Bordo-mavili takım, bu teklifi 'şartlı' olarak kabul ederken, Suudi Arabistan temsilcisi buna sıcak bakmadı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililerde son haftaların parlayan ismi Djaniny Semedo, Al-Hilal'in yoğun şekilde gündemindeydi. Önce 7 milyon euro'luk teklifle 'un kapısını çaldılar. Abdullah Avcı'nın veda etmesi sonrası yönetim, Al-Hilal'e "Hayır" cevabı verdi. Arap kulübü geri adım atmadı ve yüksek bir fiyatla döndüler. Bu defa da 9 milyon euro önerdiler. Ancak transferin sonu yaklaştığı için Al-Hilal'e "Oyuncuyu alın ama bu sene bizde kiralık oynasın. Elimizden çıkarırsak yerine kimseyi bulamayız" yanıtı verildi. Al-Hilal idarecileri de bu teklifi kabul etmedi.
Yunus Emre SEL

AVCI İKNA ETTİ

Al-Hilal, Djaniny Semedo için Trabzonspor'un önüne ciddi bir meblağ koyarken, tecrübeli forvete de güçlü bir teklif sundu. bu dönemde oyuncusuyla görüşerek "Aklın kalmasın. Sen çok iyi bir oyuncusun. Bugün burada kaldın ama yarın çok daha iyi teklifler alırsın" sözleriyle yıldız ismi rahatlattı. (Sabah)

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