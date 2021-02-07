Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan samimi itiraf! "Kaygılarım vardı"
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Fotomaç Gazetesi'ne özel röportaj verdi. Yoğun maç trafiğinde oyuncuların odaklanma sorunu yaşamadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Benim kaygım vardı, oyuncuların yoktu" dedi. İşte o röportaj...
Karadeniz ekibini dipten alıp zirveye yaklaştıran Abdullah Avcı, FOTOMAÇ'a samimi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, önce öğrencileriyle ardından da tüm şehirle doğru bir iletişim yakaladıklarını belirtti. Bunun da başarıya ulaşma sürelerini kısalttığını ifade etti. Yoğun maç trafiği içinde oyuncularının odaklanma sorunu yaşamadıklarını söyleyen Avcı, "Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Bir tarafta pandemi var, diğer tarafta herkesin gözü futbolun üzerinde. İnsanların tek eğlencesi olmuş durumda. Hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.
BİRLİKTE BÜYÜYORUZ
Usta hoca oynadıkları maçın ertesi günü kazandıkları puanları unuttuklarını söyledi. Bu felsefe ile sürekli sıfırdan başlayarak motivasyonu üst düzeyde tuttuklarını belirtti. Avcı, "Ligimizde takımların oyuncu kaliteleri yüksek. Şu an dar alanda sorun çözme oyunları oynuyoruz. Benim de kaygım vardı ama oyuncularımda bu kaygıyı görmedim. Her maçta idmanlarda ne veriyorsam, sahada ne görmek istiyorsam üst düzey şekilde gayret gösteriyorlar. Tesislere girer girmez yüksek enerjiyi hissediyorsunuz. Birlikte büyüyoruz" diye konuştu.
BİREBİR İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ
Oyuncularımla sürekli iletişim halindeyim. Hem ben hem ekibim futbolcularla sahada veya ofislerde görüşüyoruz. Onların isteklerini, fikirlerini dinliyoruz. Bu birebir iletişim bir takımın yükselmesi için çok önemli
HER MAÇA BAĞIMSIZ BAKIYORUZ
Evet şu an iyi gidiyoruz. Oyuncularıma her zaman daha da iyi gidebileceğimizi söylüyorum. Çünkü bizde bu potansiyel var. Şu an için bir hedef koymak yerine, kazandığımız puanlar bizi nereye getiriyorsa biz de oraya gideceğiz. O yüzden oyuncularım her maça bir öncesinden bağımsız bakabiliyor.
AYNI KADRO İLE YOLA DEVAM
Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanan kadrosunu bozmayacak. Deneyimli çalıştırıcı, istikrarı koruma adına aynı 11'le sahaya çıkmayı planlıyor. Abdullah Avcı, yine de as-yedek ayrımı olmadığını öğrencilerine her seferinde anlatıyor.
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