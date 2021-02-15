15 Şubat 2021, Pazartesi
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Erman Toroğlu'dan övgü dolu sözler! "Trabzonspor korku veriyor"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Erman Toroğlu Trabzonspor hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bana hep 'Nwakaeme direkt kırmızı kart görmeliydi' diyorlar. Bu mesajların sebebi belli. Çünkü 2 maç ceza alırsa Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Bu tehlike geliyorum demektir diğer takımlar için. " dedi.
Bordo-mavili ekibin önlenemez yükselişiyle ilgili Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı ifadeler geldi. Toroğlu'na göre son 6 maçta alınan 18 puan ile şampiyonluk yarışına dahil olan Karadeniz Fırtınası, İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tedirgin ediyor. İşte Toroğlu'nun o sözleri: "Bana hep 'Nwakaeme direkt kırmızı kart görmeliydi' diyorlar. Bu mesajların sebebi belli. Çünkü 2 maç ceza alırsa Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Bu tehlike geliyorum demektir diğer takımlar için. O korkuyu verdi Trabzonspor. Zaten Trabzonspor taraftarı da bunu istiyor. Belki şampiyonluk olamayabilir ama ben Trabzon maçlarını izlerken keyif alıyorum. Trabzonspor oynarken baskı yapıyor, pres yapıyor. Neden korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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