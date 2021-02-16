16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da rövanş zamanı

Rövanş zamanı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

İkinci yarının ilk 4 maçında 12 puan toplayan , önündeki üç karşılaşmalık seride ilk yarıda puan alamadığı , ve ile oynayacak.

Ligde 45 puana ulaşan ve zirve iddiasını sürdüren 'u kritik bir süreç bekliyor. 'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkaran bordo-mavililer, ilk yarıda puan kaybettiği bir rakibinden daha rövanşı almış oldu. Ligin ilk 4 haftasında sadece 'yı yenen, , ve Gaziantep karşısında ise 7 puan kaybeden , bu kez hata yapmadı ve rakiplerini mağlup etti. 2021 yılında hiç yenilmeyen Fırtına önündeki ilk üç maçta ilk yarıda 2-0 yenildiği , 3-1 yenildiği ve 4-3 kaybettiği ile karşılaşacak. Hedef 3'te 3 yapmak ve rövanşları almak.
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