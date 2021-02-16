16 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da rövanş zamanı
İkinci yarının ilk 4 maçında 12 puan toplayan Trabzonspor, önündeki üç karşılaşmalık seride ilk yarıda puan alamadığı Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynayacak.
Ligde 45 puana ulaşan ve zirve iddiasını sürdüren Trabzon'u kritik bir süreç bekliyor. Gaziantep'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkaran bordo-mavililer, ilk yarıda puan kaybettiği bir rakibinden daha rövanşı almış oldu. Ligin ilk 4 haftasında sadece Malatya'yı yenen, Beşiktaş, Denizli ve Gaziantep karşısında ise 7 puan kaybeden Fırtına, bu kez hata yapmadı ve rakiplerini mağlup etti. 2021 yılında hiç yenilmeyen Fırtına önündeki ilk üç maçta ilk yarıda 2-0 yenildiği Başakşehir, 3-1 yenildiği Fenerbahçe ve 4-3 kaybettiği Kasımpaşa ile karşılaşacak. Hedef 3'te 3 yapmak ve rövanşları almak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları