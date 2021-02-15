Trabzonspor genç yeteneğini A takıma hazırlıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte bir hava yakalayan ve yükselişe geçen Trabzonspor, genç yeteneğini A takımla antrenmanlara çıkarması bekleniyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)