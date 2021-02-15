15 Şubat 2021, Pazartesi

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Trabzonspor genç yeteneğini A takıma hazırlıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte bir hava yakalayan ve yükselişe geçen Trabzonspor, genç yeteneğini A takımla antrenmanlara çıkarması bekleniyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 11:21
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Trabzonspor genç yeteneğini A takıma hazırlıyor!

Yetiştirdiği genç futbolcularla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'da genç sağ bek Taha Cevahiroğlu'nun yakın zamanda A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

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Trabzonspor genç yeteneğini A takıma hazırlıyor!

Bordo mavili takımla 2020 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Cevahiroğlu, U19 Milli Takımı'nın 24 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen kampına da katıldı.

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Trabzonspor genç yeteneğini A takıma hazırlıyor!

HÜCUMCU BEK

Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar Trabzonspor U 19 takımıyla 18 maça çıkan Cevahiroğlu 3 gol atarken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Trabzonspor genç yeteneğini A takıma hazırlıyor!

Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu takımına hücum katkısı da sağlıyor.

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Trabzonspor genç yeteneğini A takıma hazırlıyor!

TAHA CEVAHİROĞLU KİMDİR?

Taha Cevahiroğlu 16 Ekim 2002 (18) İstanbul doğumludur. Trabzonspor alt yapısında forma giyen genç oyuncu, stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor. Genç yıldız adayı Taha Cevahiroğlu'nun Trabzonspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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