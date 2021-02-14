14 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un gözü zirvede! Şampiyonluk umutları iyice arttı

Fırtına'nın gözü zirvede! Şampiyonluk umutları iyice arttı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Trabzonspor, kabus gibi bir başlangıç yaptığı sezonda takımın başına 'nnı getirilmesi sonrası adeta yeniden doğdu. Galibiyet serisi 6 maça çıkan bordo-mavililerin şampiyonluk umutları iyice arttı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, ile berabere kaldıktan sonra , , , ve 'u mağlup eden bordo-mavililer dün de Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep ile karşılaştı. Baştan sona oyuna hükmeden Trabzonspor 'çilingir' lakaplı yıldızı Anastasios Bakasetas ile Güneydoğu temsilcisini mağlup etmeyi başardı.

ŞİMDİ İSTANBUL DÜŞÜNSÜN
Trabzonspor, iç sahada üst üste 4, toplamda 6 galibiyete ulaşarak puanını 45'e yükseltti. Karadeniz ekibinin bu müthiş yükselişi zirvede birbirleriyle yarıştığını düşünen İstanbul ekiplerine de gözdağı oldu. Karadeniz devi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ensesinde yürüyüşünü sürdürüyor. Camiada şampiyonluk sözü iyice telafuz edilirken teknik direktör 'nın sloganı belli: "Her maç daha iyi oyun. Puanlar da gelecektir"

AVCI'DAN TEK HAMLE
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantepspor mücadelesinde ilginç bir taktik uyguladı. Deneyimli çalıştırıcı 90 dakika ve uzatmalar boyunca tek oyuncu değiştirdi. Dakikalar 85'i gösterirken Caleb Ekuban'ı kenara çeken Avcı yerine Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.

(Fotomaç)

Abdullah Avcı: Trabzonspor'un genetiği zirvedir haberin devamı

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