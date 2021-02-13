Abdullah Avcı Gaziantep FK maçı sonrası konuştu! "Trabzonspor'un genetiği zirvedir"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor'un genetiği zirvedir. Bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Tespitler üzerinden çalıştık. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı." dedi.
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı Anastasios Bakasetas'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"PARÇADAN BÜTÜNE GİDİYORUZ"
"Geldiğim günden beri aradaki farka, aşağıya yukarıya bakmadım. Maç maç... Parçadan bütüne gidiyoruz. En çok gol yiyenden en az gol yiyene dönmek, gelişmek çok önemli. Ligin formasyonu en farklı takımına karşı oynadık. Sabır, akıl, baskı ister bu tip rakipler. Alışık olmadığımız bir rakip. Bazen oyundan da koptuk. Boşlukları kat etmek gerekirken uzaktan pas attık."
"BAKASETAS GELDİĞİNDEN BERİ GOL ATIYOR"
"Bakasetas geldiğinden beri gol atıyor. Bu çok güzel bir şey!"
"HER MAÇI KAZANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
"Yukarıyla arada 3 puan mı var? Bilmiyorum. Ben her maçı kazanmaya devam etmek istiyorum. Kasketi takmaya devam edeceğim."
"TRABZONSPOR'UN GENETİĞİ ZİRVEDİR"
"Trabzonspor'un genetiği zirvedir. Bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Tespitler üzerinden çalıştık. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı."
"TRABZONSPOR HEP YUKARIDA OLMAK DURUMUNDADIR"
"Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır. 1 adım yaklaştığında duygu güzel ama kazanmak da güzel his. 16 maç daha var. Uzun bir yol. Kaybedeceğimiz durumlar olacak. Biz hep aile duygusunu, organizasyonu, çalışmayı yapmamız gerekiyor."
"KASKETİ SEVİYORUM"
"Kasketi seviyorum. Trabzonspor tarihinde önemli işler yapmış teknik adamlar olan Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer'in kulübede kasketli fotoğrafları var. Güzel bir anı."
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