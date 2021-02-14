14 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor! 9 puanlık katkı

Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'un ara transfer döneminde Aytemiz 'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, gollerine devam ediyor. Yunan futbolcu, bordo-mavili takımdaki 4. maçında 3. golünü atarak 9 puanlık katkı sağladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

, yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın önderliğinde 'yı da devirip 'de galibiyet serisini sürdürdü. 'dan alınan 'Çilingir' lakaplı Yunan yıldız, 67. dakikada attığı golle yine 3 puanın mimarı oldu. Flavio'nun pasında topu sağ ayağıyla filelere gönderen 27 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili forma ile dördüncü maçında üst üste 3. golünü kaydetti. Takımına 9 puan kazandırdı.

3'Ü DE SAĞ AYAKLA
Sol ayaklı Bakasetas, Trabzonspor'daki üç golünü de sağ ayağıyla attı. 'daki son üç karşılaşmasında da ağları havalandıran Yunan maestro, ilk 11'de başladığı son altı Süper Lig maçında birer gol kaydederek (Trabzonspor: 3 ve Alanyaspor: 3) kariyerinin en uzun serisine imza attı. Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de bu sezonki toplam gol sayısını ise 10'a yükseltti (2 de asisti var). Tecrübeli futbolcu maç sonu tebrikleri kabul etti.

TAM İSABET
Bir kez daha maçın adamı olan Bakasetas, doğru transferin bir takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada Yunan oyuncu için, "Tam isabet", "Altın yumurtlayan tavuk" benzetmeleri yaptı.

'nın bu sezon Trabzonspor'un başında aldığı 12 Süper Lig galibiyetinin 10'u tek farklı skorlarla geldi.

Gaziantep FK'nın hocası , hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Pinto, "Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Trabzonspor büyük takım, iyi oyuncuları var ama bu maçın hakkı bu değildi" dedi.

(Fotomaç)

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