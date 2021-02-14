14 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Akyazı’dan çıkış yok

Akyazı’dan çıkış yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Fırtına, Gaziantep’i de yendi. Şenol Güneş Stadı’ndaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Bu müthiş başarısıyla zirveye yaklaştı.

, gelene kadar 4 iç saha maçında sadece 1 defa kazanabilmişti. Usta hoca sonrası tablo tamamen tersine döndü. Avcı ile Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nda 8 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 6 galibiyet elde etti. Sadece G.Saray'a kaybeden Trabzonspor, ile de berabere kaldı. Fırtına söz konusu maçlarda 10 gol kaydetti. Sadece 5 gol yedi. 24 puanın 19'unu toplamayı başardı. Bu serisiyle de zirve yarışına ortak oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı "Güzel bir iç saha serisi yakaladık. Keşke taraftarımız da yanımızda olsaydı. Onlarla birlikte çok daha güçlü olurduk" diye konuştu.

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