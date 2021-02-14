Akyazı’dan çıkış yok
Fırtına, Gaziantep’i de yendi. Şenol Güneş Stadı’ndaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Bu müthiş başarısıyla zirveye yaklaştı.
Trabzonspor, Abdullah Avcı gelene kadar 4 iç saha maçında sadece 1 defa kazanabilmişti. Usta hoca sonrası tablo tamamen tersine döndü. Avcı ile Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nda 8 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 6 galibiyet elde etti. Sadece G.Saray'a kaybeden Trabzonspor, Sivasspor ile de berabere kaldı. Fırtına söz konusu maçlarda 10 gol kaydetti. Sadece 5 gol yedi. 24 puanın 19'unu toplamayı başardı. Bu serisiyle de zirve yarışına ortak oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı "Güzel bir iç saha serisi yakaladık. Keşke taraftarımız da yanımızda olsaydı. Onlarla birlikte çok daha güçlü olurduk" diye konuştu.
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