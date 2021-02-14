Trabzonspor'da 'özel kasket' sahibini buldu!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan 'özel kasket'in 61 bin TL karşılığında işadamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e satıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı imzası ile 1 adet olarak satışa çıkartılan özel kasket sahibini buldu.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özel kasketin satıldığını duyurdu. İşte o açıklama:

En Özel Kasket Satıldı

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan ve 61 bin TL'den 1 adet olarak satışa çıkarılan kasketimiz işadamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alınmıştır. Sayın Selim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

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