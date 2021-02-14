14 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

Trabzonspor'da corona virüsü şoku!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

resmi hesaplarından, 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İşte o açıklama...

'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da dün, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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