Trabzonspor'da Hugo parıldıyor!
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerde Vitor Hugo, savunmadaki göz dolduran performansının yanı sıra galibiyet golünü atan isim oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor'a geldiğinden beri savunmasını gözle görülür şekilde toparlayan Vitor Hugo, Beşiktaş karşısında da şovunu yaptı. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, Fırtına'da 14'ü Süper Lig'de olmak üzere 16 maçta görev aldı. 15 maçta da ilk 11'de başlayan Hugo, 14. haftada deplasmanda 1-0 kazanılan Hatay maçında galibiyeti getiren golü atarak siftah yaptı. Derbide de Beşiktaş'ın hücumcularına kilit vuran, defansta basmadık yer bırakmayan sambacı, Aboubakar'la girdiği hava topu mücadelesinde kaşı da açıldı. Buna rağmen savaşçı ruhunu ortaya koyan tecrübeli savunmacı, Nwakaeme'nin başrolde olduğu atakta ağları havalandırarak Beşiktaş'ı yıkan isim olmayı da başardı.
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