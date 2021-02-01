01 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hugo parıldıyor!

Trabzonspor'da Hugo parıldıyor!
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

Süper Lig'in 22. haftasında , 'ı deplasmanda 2-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerde Vitor Hugo, savunmadaki göz dolduran performansının yanı sıra galibiyet golünü atan isim oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'a geldiğinden beri savunmasını gözle görülür şekilde toparlayan Vitor Hugo, karşısında da şovunu yaptı. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, Fırtına'da 14'ü Süper Lig'de olmak üzere 16 maçta görev aldı. 15 maçta da ilk 11'de başlayan Hugo, 14. haftada deplasmanda 1-0 kazanılan maçında galibiyeti getiren golü atarak siftah yaptı. Derbide de Beşiktaş'ın hücumcularına kilit vuran, defansta basmadık yer bırakmayan sambacı, 'la girdiği hava topu mücadelesinde kaşı da açıldı. Buna rağmen savaşçı ruhunu ortaya koyan tecrübeli savunmacı, Nwakaeme'nin başrolde olduğu atakta ağları havalandırarak Beşiktaş'ı yıkan isim olmayı da başardı.

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