31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı istedi Trabzonspor 15 milyon euro'yu reddetti!

Avcı istedi Fırtına 15 milyon euro'yu reddetti!
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

Teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve müzesine Süper Kupa götüren , deneyimli çalıştırıcının isteği doğrultusunda 15 milyon euro'yu reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

art arda önemli transferleri bitirirken oyuncularına da teklifler geliyor. Bordo-mavili kulüpte son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Djaniny'ye 'den transfer teklifi geldi. 29 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro teklif edildi. Bu sırada Torino da Caleb Ekuban'a olan ilgisini duyurdu ve bordo-mavililerin kapısını 8 milyon euro'luk öneri ile çaldı. Yönetim bu teklifleri teknik direktör 'ya iletti. Usta çalıştırıcı "Transferin bitimine bu kadar kısa süre kala daha iyilerini bulamayız" diyerek gönderilmelerini istemediğini yönetime bildirdi. Trabzonsporlu idareciler de sezon sonuna kadar iki isimle yolları ayırmak istemediklerini Al Hilal ile Torino kulüplerine ilettiler.

AYNI 11'LE DEVAM

Fırtına'da Beşiktaş derbisi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı kazanan 11'i yine bozmayacak. Kalede yine Uğurcan olacak. Geir dörtlü Serkan, Edgar, Hugo ve Marlon'dan kurulacak. Önlerinde Berat ve A. Parmak yer alacak. Nwakaeme, Flavio ve Ekuban'ın önünde de Djaniny oynayacak.

SÜPER KUPA'YI UNUTUN

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş derbisi önces oyuncularına uyarı geldi. Deneyimli çalıştırıcı "Süper Kupa güzel bir hedefti. Müzeye bir kupa daha koymak önemliydi. Biz bunu başardık. Şimdi bu maçı unutun. Önümüzde bambaşka bir meydan okuma var. Beşiktaş'ı da yenerek serimizi sürdürmeliyiz" dedi. (Fotomaç)

Devlerin dansı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının 11'leri haberin devamı

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