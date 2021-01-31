Devlerin dansı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının 11'leri

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sergen Yalçın'la ritim bulan siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'yla birlikte yükselişe geçen bordo-mavilileri ağırlayacak. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in ilk devresini 44 puanla zirvede kapatan Beşiktaş, ikinci devrenin ilk maçında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Beşiktaş, güçlü rakibi Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte 4 galibiyet alan Trabzonspor ise rakibini devirip zirveye yaklaşmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, 9'uncu haftadaki Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta 11 galibiyet alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu dönemde 34 puan topladı. Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Gökhan Töre sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un başında çıktığı 12 lig maçında sadece 1 mağlubiyet alan Abdullah Avcı ise eski takımına karşı ayrı bir motivasyonla sahaya çıkacak. Deneyimli teknik adam, Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ı da devirerek camiaya çifte sevinç yaşatma hedefinde.

3 KARTAL SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Vida, Mensah ve Ghezzal 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. 3 futbolcu Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda, 23'üncü haftada deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

FIRTINA AYNI 11'LE DEVAM

Fırtına'da Beşiktaş derbisi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı kazanan 11'i yine bozmayacak. Kalede yine Uğurcan olacak. Geir dörtlü Serkan, Edgar, Hugo ve Marlon'dan kurulacak. Önlerinde Berat ve A. Parmak yer alacak. Nwakaeme, Flavio ve Ekuban'ın önünde de Djaniny oynayacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

KARTALLAR 45-54 ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzon ligde 132'nci kez karşı karşıya gelecek. 47 yıllık rekabette geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazanırken, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer ise 146 golle karşılık verdi.

SON 18 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah-beyazlılar 8, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı. İlk yarıdaki maçı Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazandı. Trabzon, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında kalesini gole kapatamadı.

KENDİ EVİNDE FARKLI ÖNDE

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel olmak üzere toplam 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 103, Trabzon ise rakip filelere 49 gol gönderdi. (Fotomaç)

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