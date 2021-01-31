Trabzonspor'da Bakasetas mesaisi! Beşiktaş derbisine yetişsin diye...
Trabzonspor, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas'ı derbiye yetiştirmeye çalışıyor. Bordo mavililer, Yunan oyuncu için yoğun mesai harcadı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS haberleri)
Karadeniz temsilcisi ara transferin son dönemini bir hayli hareketli geçiriyor. Bordomavililer, Anastasios Bakasetas için müthiş bir operasyon yürüttü. Alanyaspor ile yapılan kıran kırana pazarlıkların ardından Yunan yıldız için anlaşma sağlandı. Trabzonspor bununla kalmadı, 27 yaşındaki hücum oyuncusunu Beşiktaş derbi mücadelesi kadrosuna yetiştirebilmek için de yoğun çaba harcadı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların uzaması sebebi ile Karadeniz ekibi yönetim kurulu karar alarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda özel talepte bulundu. Bu andan itibaren müthiş bir tempoda transfer harekatı sürdürüldü.
YOĞUN SAATLER YAŞANDI
Bordo-mavili yönetim, Antalya, Trabzon ve TFF Genel Merkezi'nden özel izin aldı. Pandemi sebebiyle yasak olmasına rağmen gerekli izinler alınarak Antalya TFF Bölge Müdürlüğü yetkilileri lisans işlemlerinin yürümesi için gece 00.00'da binaya gitti. Orada oyuncunun Alanyaspor'dan resmi çıkış belgeleri hazırlandı. Bunlar Trabzon'da da açık tutulan TFF Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Kulüp yetkilileri de bu süre içinde tesislerde hummalı bir çalışma içine girdi. Islak imza gerektiği için başkan Ahmet Ağaoğlu sabah erken saatlerde başlattığı görüşmeler için gece geç saatte Alanya'ya gitti ve işi bitirmeyi başardı.
Yunus Emre SEL (Fotomaç)
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