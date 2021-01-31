31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas mesaisi! Beşiktaş derbisine yetişsin diye...

Fırtına'dan alkış alan çaba! Derbiye yetişsin diye...
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

, 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas'ı derbiye yetiştirmeye çalışıyor. Bordo mavililer, Yunan oyuncu için yoğun mesai harcadı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

temsilcisi ara transferin son dönemini bir hayli hareketli geçiriyor. Bordomavililer, için müthiş bir operasyon yürüttü. ile yapılan kıran kırana pazarlıkların ardından Yunan yıldız için anlaşma sağlandı. bununla kalmadı, 27 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna yetiştirebilmek için de yoğun çaba harcadı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların uzaması sebebi ile Karadeniz ekibi yönetim kurulu karar alarak 'nda özel talepte bulundu. Bu andan itibaren müthiş bir tempoda transfer harekatı sürdürüldü.

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YOĞUN SAATLER YAŞANDI

Bordo-mavili yönetim, , ve 'nden özel izin aldı. Pandemi sebebiyle yasak olmasına rağmen gerekli izinler alınarak Antalya yetkilileri lisans işlemlerinin yürümesi için gece 00.00'da binaya gitti. Orada oyuncunun Alanyaspor'dan resmi çıkış belgeleri hazırlandı. Bunlar Trabzon'da da açık tutulan TFF Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Kulüp yetkilileri de bu süre içinde tesislerde hummalı bir çalışma içine girdi. Islak imza gerektiği için başkan sabah erken saatlerde başlattığı görüşmeler için gece geç saatte 'ya gitti ve işi bitirmeyi başardı.

Yunus Emre SEL (Fotomaç)

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