07 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da her şey tıkırında!

Fırtına'da her şey tıkırında!
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

, teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Bordo-mavililerde sahada futbolcular, dışarıda ise yöneticiler her dakikada çalışıyor. Takımın tüm maaşı ve primi yatırıldı.

'da işler yolunda... 'nın gelişiyle birlikte puan cetvelinde yükselen bordo-mavililerde yönetim de planlı-programlı hareket ediyor. Yönetim, oyuncuların ilk yarıdaki tüm maaş ve primlerini yatırdı. Başkan yardımcısı , "Ödemeleri düzenli şekilde yapıyoruz. Şu an itibariyle hiçbir oyuncumuza borcumuz bulunmuyor. Umarım bundan sonra da sportif ve ekonomik anlamda istikrarımız devam eder" ifadelerini kullandı. Yönetim sezonun ilk devresindeki 20 maçlık ödemenin yanı sıra ikinci devredeki 2 karşılaşmayı kapsayan parayı da oyuncuların hesaplarına yatırdı. Takımın motivasyonunu daha da arttı.

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