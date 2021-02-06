06 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulah Avcı etkisi! İşte o detay

Fırtına'da Avcı etkisi! İşte o detay
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'da fırtınası sürmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın gelişi ile birlikte bordo-mavililerin yükselişi ve zirve yarışına dahil olması şehirde ve camiada büyük heyecan yarattı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Teknik Direktörü 'nın, zorlu fikstürde en büyük gücü iletişim oldu. Deneyimli teknik adam, fiziksel ve taktik yüklemeleri planlı bir şekilde takıma adapte ederken, futbolcularla sağlıklı iletişim kurarak moral ve motivasyonu üst düzeye çıkardı.

'in ilk 8 haftasında yaşanan tarihi çöküşün ardından Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükseliş dönemine giren Trabzonspor'un, zorlu süreçte en büyük gücü iletişim oldu. Göreve başladığı ilk günden itibaren oyuncularla sağlıklı iletişim kanallarını ekibiyle birlikte kuran tecrübeli teknik adam, kısa sürede fiziksel ve taktiksel yüklemelerin yanı sıra takım halinde ve birebir yaptığı görüşmelerle moral ve motivasyonu üst düzeye çıkardı.

Yoğun maç trafiğinde iletişim etkisi

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü ise bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Abdullah Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza atarken, söz konusu sürede 'yı müzeye getirdi. Kısıtlı kadronun yanı sıra yoğun maç trafiğinde fiziksel ve mental açıdan yorgun olan oyuncularıyla birebir ilişkiler kurarak onların kafa olarak rahatlamasını sağlayan tecrübeli teknik adam, kazanılan maçların da etkisiyle moralleri diri tuttu.

Antrenmanların yerini maçlar aldı

Özellikle Ocak ve Şubat ayında, salgın nedeniyle yoğun bir maç trafiği yaşayan bordo-mavili takım, maç aralıklarını ter antrenmanı ve taktik antrenmanlar yaparak geçirdi. Söz konusu dönemlerde ise boşluk kalması halinde oyuncularının dinlemesini sağlamaya çalışan Abdullah Avcı, takımda yer alan her oyuncunun durumuyla yakından ilgilendi ve buna göre planlama yaparak yol haritasını belirledi.

24 günde 7. maçına çıkacak

Trabzonspor, Süper Lig ve olmak üzere 24 gün içinde 7. maçına çıkacak. 6 Ocak'ta evinde oynadığı maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak'ta ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, 19 Ocak'ta evinde 'u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda 23 Ocak'ta , 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde 'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde deplasmanda 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardı. Son 3 resmi maçını dış sahada oynayan bordo-mavililer 15 gün sonra evinde ağırladığı Denizlispor'u 1-0'la geçerek zorlu takvimde önemli bir çıkışa imza attı.
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