Trabzonspor'da Yunus Mallı yerleşti!

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, geldiğinden beri otelde kalırken, milli yıldız evine yerleşti.

Ara transfer döneminin önemli isimlerinden olan Yunus Mallı, geldiğinden beri otelde kalıyordu. 28 yaşındaki hücum oyuncusu yeni evine taşındı. Yunus'un Almanya'da bulunan ailesi de kısa süre içinde şehre geliyor. Eşi ve kızının da gelmesiyle Yunus'un moral motivasyonu yükselecek.

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