07 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yunus Mallı yerleşti!

Yunus Mallı yerleşti!
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'un yeni transferi , geldiğinden beri otelde kalırken, milli yıldız evine yerleşti.

Ara transfer döneminin önemli isimlerinden olan , geldiğinden beri otelde kalıyordu. 28 yaşındaki hücum oyuncusu yeni evine taşındı. Yunus'un Almanya'da bulunan ailesi de kısa süre içinde şehre geliyor. Eşi ve kızının da gelmesiyle Yunus'un moral motivasyonu yükselecek.

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