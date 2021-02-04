Uğurcan Çakır Trabzonspor'a güven vermeye devam ediyor! Devleşti...

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi, kalesinde takımına güven vermeye devam ediyor. Milli kaleci, bordo mavililerin galibiyetlerinde en önemli rollerden birine sahip. İşte o istatistikler...

Uğurcan Çakır, Abdullah Avcı döneminde çıktığı 13 maçta kalesinde dokuz gol gördü. Alınan galibiyetlerde de yaptığı kurtarışlarla alkışı kaptı. Milli file bekçisinin en önemli performansı ise geçen hafta Beşiktaş galibiyetindeydi. Süper Lig'in en tehlikeli hücum hattına karşı kalesinde devleşen 24 yaşındaki eldiven, sekiz şuttan yedisinde geçit vermezken, açılan iki ortada da rakibin forvetlerine geçit vermedi. Tecrübeli kaleci bugün de takımın en önemli kozları arasında yer alıyor. (Fotomaç)

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