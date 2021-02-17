18 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da vaka sayısı 7 oldu!

Trabzonspor'da vaka sayısı 7 oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

Son dakika haberi: 'dan 1 futbolcunun daha corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

'da Gaziantep FK maçı öncesi başlayan Kovid-19 vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde bugün bir futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Dün 6'ya çıkan pozitif sayısına bugün yeni bir isim daha eklendi. Bordo-mavili takımda dün yapılan testi negatif bir futbolcunun bugün sempton göstermesi üzerine yapılan testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, böylelikle Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

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