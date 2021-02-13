Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, çıkış arayan Gaziantep FK'yı da geçerek galibiyet serisini sürdürmek ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas. Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet

AVERAJINI TOPARLADI

Süper Lig'de, oynadığı 23 maçta attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 24 gol gören Trabzonspor artı 6 averaja sahip. Avcı'nın takımın başında bulunmadığı ilk 8. hafta da rakip kalelere 10 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Eksi 5 averajla 6 puan ile 17. sırada yer alıyordu. 22 Kasım'da bordo-mavili takım ile ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam, söz konusu sürede takımın başında çıktığı 15 maçta 20 gol atıp, kalesinde ise 9 gol gördü. Söz konusu sürede 36 puan toplayan Karadeniz ekibi 4. sırada yer alarak averajını ise artı 6 yaptı.

7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte takım savunmasındaki analizleri ortaya koyarak, fiziksel ve taktik yönden yüklemeler yaptı. Kurduğu iletişim sayesinde de oyuncularından isteklerini yerine getirmeleri isteyen deneyimli teknik adam ilk 8. haftalık bölümde sadece 1 maçta kalesini gole kapatmayı başarabilen Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra oynanan 15 lig maçının 7'de kalesi gole kapatmayı başardı. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında kalesini gole kapattı.

AVCI, SONRASI 4 BÜYÜKLERİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI OLDU

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümü sonrası 4 büyükler içinde en az gol yiyen takım oldu. Avcı, sonrası kalesinde Galatasaray 12, Beşiktaş 14 ve Fenerbahçe 17 gol gördü. Bordo-mavililer ise 9 gol yedi.

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