Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İranlı stopere maaş artırımı teklif eden ancak yeni sözleşme şartlarını kabul ettiremeyen bordo-mavili yönetim devre arasında altı kulübün talip olduğu 26 yaşındaki futbolcuyu, bedelsiz kaybetmek istemiyor. Hosseini'nin menajeri bir görüşme daha yapılması için Trabzon'a davet edildi.