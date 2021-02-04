Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Trabzonspor'da, gözler iç transfere çevrildi. Bordo mavililerde sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturulacak. İşte o yıldız isimler ve yapılacak teklifler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS transfer haberleri)
Yönetim kurulu dış transfer dönemi sona erdikten sonra iç transfer harekatına başlıyor.
Yönetim ilk etapta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hosseini ile görüşmelere başlayacak ve ardından Nwakaeme, Ekuban ve Edgar IE ile sözleşme uzatmak için masaya oturacak. Trabzonspor'un izleyeceği yol haritası şu şekilde:
CALEB EKUBAN
Devre arasında sözleşmesine 250 bin euro iyileştirme yapılan ve aldığı ücret 1 milyon TL'ye çıkarılan 26 yaşındaki hücum oyuncusunun kulüple olan mukavelesi 2022'de sona erecek.
Bu anlaşmayı en az bir yıl daha uzatmak isteyen bordomavililer, Ganalı oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
MAJID HOSSEINI
En kısa süre içerisinde sözleşme sorunu çözülmesi beklenen oyuncu ise Majid Hosseini.
Kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İranlı stopere maaş artırımı teklif eden ancak yeni sözleşme şartlarını kabul ettiremeyen bordo-mavili yönetim devre arasında altı kulübün talip olduğu 26 yaşındaki futbolcuyu, bedelsiz kaybetmek istemiyor. Hosseini'nin menajeri bir görüşme daha yapılması için Trabzon'a davet edildi.
EDGAR IE
Bordo-mavili takımda bu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi ise anlaşmasında yer alan opsiyon hakkı kullanılarak 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzatılacak.
Portekizli savunmacı ile yapılan ilk anlaşmada futbolcunun sözleşmesine opsiyon maddesi eklenmişti. Bu durum yönetimin elini ciddi şekilde rahatlatıyor.
ANTHONY NWAKAEME
31 yaşındaki sol kanat, Trabzonspor'daki en mutlu oyunculardan bir tanesi.
Bugüne kadar kendisine gelen teklifleri, "Sözleşmemim son gününe kadar buradayım" diyerek reddeden Nwakaeme'ye aldığı ücret olan 1 milyon 500 bin euro'yu gelecek yılı kapsayacak şekilde iyileştirme yapılacak ve yeni bonuslar eklenecek şekilde sözleşme teklif edilecek. Nijeryalı yıldızın sözleşmesi 2022'de sona erecek.
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