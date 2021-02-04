04 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Trabzonspor'da, gözler iç transfere çevrildi. Bordo mavililerde sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturulacak. İşte o yıldız isimler ve yapılacak teklifler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS transfer haberleri)

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

Yönetim kurulu dış transfer dönemi sona erdikten sonra iç transfer harekatına başlıyor.

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

Yönetim ilk etapta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ile görüşmelere başlayacak ve ardından , ve ile sözleşme uzatmak için masaya oturacak. 'un izleyeceği yol haritası şu şekilde:

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

CALEB EKUBAN

Devre arasında sözleşmesine 250 bin euro iyileştirme yapılan ve aldığı ücret 1 milyon TL'ye çıkarılan 26 yaşındaki hücum oyuncusunun kulüple olan mukavelesi 2022'de sona erecek.

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

Bu anlaşmayı en az bir yıl daha uzatmak isteyen bordomavililer, oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

MAJID HOSSEINI

En kısa süre içerisinde sözleşme sorunu çözülmesi beklenen oyuncu ise .

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İranlı stopere maaş artırımı teklif eden ancak yeni sözleşme şartlarını kabul ettiremeyen -mavili yönetim devre arasında altı kulübün talip olduğu 26 yaşındaki futbolcuyu, bedelsiz kaybetmek istemiyor. 'nin menajeri bir görüşme daha yapılması için 'a davet edildi.

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

EDGAR IE

-mavili takımda bu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi ise anlaşmasında yer alan opsiyon hakkı kullanılarak 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzatılacak.

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

ile yapılan ilk anlaşmada futbolcunun sözleşmesine opsiyon maddesi eklenmişti. Bu durum yönetimin elini ciddi şekilde rahatlatıyor.

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

ANTHONY NWAKAEME

31 yaşındaki sol kanat, 'daki en mutlu oyunculardan bir tanesi.

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi! Yıldız isimlerin sözleşmesi uzatılacak

Bugüne kadar kendisine gelen teklifleri, "Sözleşmemim son gününe kadar buradayım" diyerek reddeden 'ye aldığı ücret olan 1 milyon 500 bin euro'yu gelecek yılı kapsayacak şekilde iyileştirme yapılacak ve yeni bonuslar eklenecek şekilde sözleşme teklif edilecek. Nijeryalı yıldızın sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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